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Мэйсек осуществил новогоднюю мечту юного болельщика «Автомобилиста»

Мэйсек осуществил новогоднюю мечту юного болельщика «Автомобилиста»
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31-летний канадский нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Брукс Мэйсек сделал предстоящий Новый год незабываемым для одного юного болельщика клуба. Об этой истории сообщает пресс-служба команды в телеграм-канале.

Миша — болельщик «Автомобилиста». В этом году он попросил Деда Мороза помочь ему сфотографироваться с любимым хоккеистом — Бруксом Мэйсеком. Канадский форвард решил внести свой вклад в исполнение этой мечты и, помимо желаемой фотографии, подарил мальчику клюшку и различные клубные сувениры.

Видео доступно в телеграм-канале «Автомобилиста».

Напомним, в нынешнем сезоне Мэйсек принял участие в 46 матчах за «Автомобилист», в которых набрал 31 (13+18) очко при показателе полезности «-3».

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