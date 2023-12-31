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Капризов пропустит предстоящий матч «Миннесоты» с «Виннипегом»

Капризов пропустит предстоящий матч «Миннесоты» с «Виннипегом»
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26-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов пропустит предстоящий матч НХЛ с «Виннипег Джетс», который состоится сегодня, 31 декабря (начало – 22:00 мск). Матч пройдёт на домашней арене «дикарей» — «Эксел Энерджи-центр».

Как отмечает журналист Майкл Руссо в социальной сети «Х» (ранее Twitter), состояние Капризова, получившего повреждение и не доигравшего прошлой ночью игру с «Виннипегом» (2:4), продолжает оцениваться клубными врачами. Но уже известно, что предстоящую игру он пропустит.

Напомним, в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Капризов принял участие в 34 матчах, в которых записал в свой актив 13 голов и 21 результативную передачу. Всего за карьеру в НХЛ на счету россиянина 127 голов и 140 результативных передач в 236 играх.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Не начался
Виннипег Джетс
Виннипег
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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