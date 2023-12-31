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Швеция потерпела первое поражение на домашнем МЧМ-2023, уступив по буллитам Финляндии

Швеция потерпела первое поражение на домашнем МЧМ-2023, уступив по буллитам Финляндии
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В Гётеборге (Швеция) на стадионе «Скандинавиум» состоялся матч молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2024, в котором хозяева турнира, – сборная Швеции, принимали Финляндию. Встреча завершилась победой номинальных гостей со счётом 5:4 Б.

К концу первого периода Финляндия уверенно вела с преимуществом в две шайбы благодаря голам Томми Мяннистё и Лени Хямиэнахо, однако в следующей двадцатиминутке хозяева вернулись в игру после заброшенных шайб Исака Борна и Йонатана Леккеримяки. В этом же периоде финнам удалось вновь выйти вперёд – заброшенной шайбой отличился Каспер Халттунен. Уже через минуту Тео Линдштейн сделал счёт 3:3, а к концу второго периода Филип Бьюстедт вывел Швецию вперёд. Лишь за пару минут до конца встречи Финляндия сравняла счёт в матче усилиями Яни Нюмана. В овертайме команды победителя не выявили, а в буллитах сильнее оказались номинальные гости.

Несмотря на это поражение Швеция сохранила за собой первое место в турнирной таблице группы А по итогам группового этапа соревнований, а Финляндия осталась третьей.

Статистика МЧМ-2024.
U20 ЧМ-2024 . Группа A
31 декабря 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Швеция U20
Окончен
4 : 5
Б
Финляндия U20
0:1 Мяннистё (Каскимяки, Кескинен) – 12:25 (5x5)     0:2 Хямеэнахо (Науккаринен) – 18:21 (4x4)     1:2 Борн (Эстлунд, Вилландер) – 23:24 (5x5)     2:2 Леккеримяки (Эстлунд, Сандин-Пелликка) – 26:38 (5x4)     2:3 Халттунен (Кескинен, Кулонумми) – 27:15 (5x4)     3:3 Линдштейн (Унгер Cёрум, Стенберг) – 28:59 (5x5)     4:3 Бюстедт (Унгер Cёрум, Хевелид) – 34:53 (5x4)     4:4 Нюман (Халттунен, Хямеэнахо) – 58:28 (6x5)     4:5 Нюман – 65:00    
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