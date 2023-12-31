Швеция потерпела первое поражение на домашнем МЧМ-2023, уступив по буллитам Финляндии

В Гётеборге (Швеция) на стадионе «Скандинавиум» состоялся матч молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2024, в котором хозяева турнира, – сборная Швеции, принимали Финляндию. Встреча завершилась победой номинальных гостей со счётом 5:4 Б.

К концу первого периода Финляндия уверенно вела с преимуществом в две шайбы благодаря голам Томми Мяннистё и Лени Хямиэнахо, однако в следующей двадцатиминутке хозяева вернулись в игру после заброшенных шайб Исака Борна и Йонатана Леккеримяки. В этом же периоде финнам удалось вновь выйти вперёд – заброшенной шайбой отличился Каспер Халттунен. Уже через минуту Тео Линдштейн сделал счёт 3:3, а к концу второго периода Филип Бьюстедт вывел Швецию вперёд. Лишь за пару минут до конца встречи Финляндия сравняла счёт в матче усилиями Яни Нюмана. В овертайме команды победителя не выявили, а в буллитах сильнее оказались номинальные гости.

Несмотря на это поражение Швеция сохранила за собой первое место в турнирной таблице группы А по итогам группового этапа соревнований, а Финляндия осталась третьей.