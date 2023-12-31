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Овечкин обновил свой рекорд в НХЛ по количеству голов, сравнявших счёт в матче

Овечкин обновил свой рекорд в НХЛ по количеству голов, сравнявших счёт в матче
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38-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин благодаря своей 829-й заброшенной шайбе в НХЛ в матче с «Нэшвилл Предаторз» (2:3 Б) сумел в очередной раз вписать своё имя в историю лиги, обновив один из собственных рекордов.

Для Овечкина это уже 143-й гол за карьеру в НХЛ, благодаря которым его команде удавалось сравнять счёт в матче. Единственными игроками, преодолевшими отметку в 130 шайб, ранее были Уэйн Гретцки (139), Дэйв Андрейчук (137) и Джо Сакик (137).

Также российской суперзвезде удалось прервать рекордную для себя серию из 18 матчей без голов в основное время матча. Этот гол стал для Овечкина 829-м за карьеру в НХЛ. Российский форвард сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки до 65 шайб. У великого канадца 894 гола за карьеру. Всего в нынешнем сезоне на счету Овечкина 21 (7+14) очко в 34 матчах.

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