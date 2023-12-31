Председатель совета директоров КХЛ Тимченко поздравил россиян с наступающим Новым годом

71-летний российский функционер Геннадий Тимченко, занимающий должность председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги, выступил с речью в преддверии Нового года.

«Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! Это самые светлые и самые тёплые праздники, которые принято проводить с родными и близкими – пусть все они будут здоровы и счастливы, пусть в ваших домах царят гармония и уют.

Уходящий год подарил всем нам много ярких эмоций – мы радовались победам любимых команд, немного грустили, но всё же поддерживали их после досадных поражений. Хоккей никого не оставляет равнодушным, и, побывав на трибунах однажды, очень хочется вернуться туда вновь.

Новый год мы встречаем с надеждой на лучшее, поэтому пусть то, что радовало вас в уходящем году, обязательно найдёт продолжение в наступающем. Желаю вам благополучия, веры в свои силы, успехов и новых побед!» — приводит слова Тимченко пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.