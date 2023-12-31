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Ротенберг: Новый год будет обычным — с оливье и любимыми фильмами. Всё как у всех!

Ротенберг: Новый год будет обычным — с оливье и любимыми фильмами. Всё как у всех!
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Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг рассказал, как будет отмечать предстоящий Новый год.

«Что пожелал бы себе в следующем году? Я бы хотел, чтобы мы побеждали в каждой игре, показывал яркий хоккей, радовали болельщиков. И чтобы результат при этом был на всех уровнях.

Как отмечу Новый год? Дисциплина нужна в любой ситуации. По-семейному соберемся, пообщаемся, поговорим по душам. У нас дружная команда, отличный коллектив. Мы много чего в уходящем году реализовали, надо отдать должное ребятам. Еще много чего предстоит. А Новый год будет обычным — с оливье и любимыми фильмами. Все как у всех!» — приводит слова Ротенберга «РБ Спорт».

Напомним, 2024-й год подопечные Ротенберга начнут с домашней встречи с подмосковным «Витязем». Матч пройдёт 3 января, начало – 17:00 мск.

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