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Карбери объяснил перевод Кузнецова на фланг атаки «Вашингтона» в игре с «Нэшвиллом»

Карбери объяснил перевод Кузнецова на фланг атаки «Вашингтона» в игре с «Нэшвиллом»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал перевод 31-летнего российского нападающего Евгения Кузнецова на правый фланг атаки в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (2:3 Б).

«Перевод Кузнецова на правый фланг атаки? Просто пытаюсь найти новое атакующие сочетание в игре пять на пять для Овечкина, Строума и него. Я посмотрел на него в игре с лучшими игроками, или даже не лучшими, но точно более агрессивными в атаке, для меня важно было увидеть, сработает ли этот шаг», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

Напомним, в нынешнем сезоне Кузнецов принял участие в 30 матчах за «Вашингтон», в которых набрал 11 (5+6) очков при показателе полезности «-9».

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