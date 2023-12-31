«Морсик, водичка». Игрок СКА Хайруллин – о праздновании Нового года

27-летний российский нападающий санкт-петербургского СКА Марат Хайруллин рассказал, что не собирается отступать от спортивного режима, даже несмотря на праздничные дни.

«Проявляется ли как-то новогоднее настроение в играх? Особо такого настроения нет. Идёт чемпионат, игры через день. Бывает, даже вздохнуть нет времени. Сейчас немного переведём дух, соберёмся семьями, немного расслабимся. И потом уже в бой после Нового года.

Спортивный режим не позволит сильно расслабляться? Да, конечно. Мы, спортсмены, должны следить за собой. Морсик, водичка. А самое главное — совместное времяпровождение с семьёй.

Итоги года? Неплохой год. Всегда есть что добавлять. Везде можно улучшить результаты. Командные результаты были неплохими, но не удалось завоевать Кубок Гагарина в 2023 году. Надеюсь, удастся завоевать его в 2024-м», — приводит слова Хайруллина «Спорт день за днём».

В текущем сезоне Хайруллин принял участие в 32 матчах за СКА в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отметился 22 (10+12) результативными действиями при показателе полезности «+10».