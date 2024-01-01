Стали известны все четвертьфинальные пары на МЧМ-2024
Поделиться
Сегодня, 1 января, в Швеции завершился заключительный матч в рамках предварительного раунда молодёжного чемпионата мира – 2024 в квартете A. Сборная Канады одержала уверенную победу над сборной Германии со счётом 6:3.
Таким образом, Канада cумела пробиться в плей-офф со второго места.
Пары 1/4 финала:
Швеция — Швейцария
США — Латвия
Канада — Чехия
Словакия — Финляндия
Занявшие последние места в группах Германия и Норвегия сыграют в утешительном раунде.
Четвертьфинальные матчи состоятся 2 января.
Комментарии
- 1 января 2024
-
01:00
-
00:51
-
00:30
-
00:00
- 31 декабря 2023
-
23:30
-
23:03
-
23:00
-
22:30
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:45
-
20:25
-
20:19
-
19:58
-
19:29
-
19:13
-
18:21
-
18:03
-
17:36
-
17:26
-
16:43
-
16:26
-
16:14
-
15:45
-
15:15
-
14:50
-
14:25
-
14:00
-
13:40
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:20
-
11:55
Партнерский контент