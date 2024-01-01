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Стали известны все четвертьфинальные пары на МЧМ-2024

Стали известны все четвертьфинальные пары на МЧМ-2024
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Сегодня, 1 января, в Швеции завершился заключительный матч в рамках предварительного раунда молодёжного чемпионата мира – 2024 в квартете A. Сборная Канады одержала уверенную победу над сборной Германии со счётом 6:3.

Таким образом, Канада cумела пробиться в плей-офф со второго места.

Пары 1/4 финала:

Швеция — Швейцария

США — Латвия

Канада — Чехия

Словакия — Финляндия

Занявшие последние места в группах Германия и Норвегия сыграют в утешительном раунде.

Четвертьфинальные матчи состоятся 2 января.

Расписание матчей 1/4 финала
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