«Эдмонтон» одержал пятую победу подряд, обыграв в гостях «Анахайм»

В Анахайме завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» уступил «Эдмонтон Ойлерз» (2:7).
В составе победителей дубль сделал Уоррен Фёгеле. Также шайбы у «нефтяников» забрасывали Райан Маклауд, Эвандер Кейн, Леон Драйзайтль, Зак Хайман и Бретт Кулак.
У хозяев отличились Макс Джонс и Фрэнк Ватрано.
«Ойлерз» одержали пятую победу подряд, набрали 37 очков и занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Эдмонтон» 3 января примет дома «Филадельфию Флайерз».
«Утки» потерпели вторую подряд неудачу, остались с 26 очками и идут на 14 строчке Запада. В ближайшей игре калифорнийский клуб 4 января сыграет дома с «Торонто Мэйпл Лифс».
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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