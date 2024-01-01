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Мощнейший бросок Замулы от синей линии в матче с «Калгари» принёс ему 3-й гол в сезоне

Мощнейший бросок Замулы от синей линии в матче с «Калгари» принёс ему 3-й гол в сезоне
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В Калгари завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» обыграл «Филадельфию Флайерз» (4:3).

Третью шайбу «лётчиков» в этом матче забросил российский защитник Егор Замула, мощно бросив от синей линии. Эта шайба стала третьей для россиянина в нынешнем сезоне.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео шайбы российского хоккеиста:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Всего в нынешнем сезоне на счету Замулы 8 (3+5) очков в 27 матчах за «Филадельфию».

«Флайерз» потерпели второе поражение подряд, остались с 43 очками и занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче команда Джона Тортореллы 3 января сыграет в гостях с «Эдмонтон Ойлерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2024, понедельник. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Ристолайнен (Пилинг, Фараби) – 09:44     1:1 Баклунд (Манджапане, Гилберт) – 38:21     2:1 Гилберт (Юбердо, Коулман) – 47:29     3:1 Кадри (Манджапане) – 54:29     3:2 Бринк (Аткинсон, Лотон) – 56:35     4:2 Коулман (Манджапане) – 57:42     4:3 Замула (Конечны, Фрост) – 58:38    
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