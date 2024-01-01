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Мощнейший бросок Замулы от синей линии в матче с «Калгари» принёс ему 3-й гол в сезоне

В Калгари завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» обыграл «Филадельфию Флайерз» (4:3).

Третью шайбу «лётчиков» в этом матче забросил российский защитник Егор Замула, мощно бросив от синей линии. Эта шайба стала третьей для россиянина в нынешнем сезоне.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео шайбы российского хоккеиста:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Всего в нынешнем сезоне на счету Замулы 8 (3+5) очков в 27 матчах за «Филадельфию».

«Флайерз» потерпели второе поражение подряд, остались с 43 очками и занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче команда Джона Тортореллы 3 января сыграет в гостях с «Эдмонтон Ойлерз».