Ничушкин признан первой звездой матча «Колорадо» — «Сан-Хосе»

В Денвере завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Сан-Хосе Шаркс» (3:1).

Российский нападающий «лавин» Валерий Ничушкин отметился в этой встрече голом и результативной передачей. Свою шайбу форвард забросил при счёте 1:1 за 03:29 до окончания основного времени. Этот гол стал 17-м для Валерия в текущем сезоне. По итогам игры россиянин был признан первой звездой матча.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету Ничушкина 36 (17+19) очков в 35 матчах.

«Колорадо» одержал вторую победу подряд, набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Эвеланш» 3 января примут дома «Нью-Йорк Айлендерс».