«Бостон» установил исторический рекорд в НХЛ

Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал на своей площадке «Бостон Брюинз». Встреча состоялась на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США) и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Таким образом, «Брюинз» выиграли 32 выездных матча в рамках регулярного чемпионата в 2023 году. Это рекордный показатель в истории НХЛ. До этого рекорд принадлежал «Чикаго Блэкхоукс», который одержал 31 гостевую победу в «регулярке» в 2013 году.

«Бостон» располагается на второй строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 50 очков в 35 матчах. В следующем матче «Брюинз» 3 января встретятся в гостях с «Коламбус Блю Джекетс».