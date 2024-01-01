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«Бостон» установил исторический рекорд в НХЛ

«Бостон» установил исторический рекорд в НХЛ
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Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал на своей площадке «Бостон Брюинз». Встреча состоялась на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США) и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Таким образом, «Брюинз» выиграли 32 выездных матча в рамках регулярного чемпионата в 2023 году. Это рекордный показатель в истории НХЛ. До этого рекорд принадлежал «Чикаго Блэкхоукс», который одержал 31 гостевую победу в «регулярке» в 2013 году.

«Бостон» располагается на второй строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 50 очков в 35 матчах. В следующем матче «Брюинз» 3 января встретятся в гостях с «Коламбус Блю Джекетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2024, понедельник. 01:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 5
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Фредерик (Пастрняк, Уозерспун) – 19:08     0:2 Фредерик (Макэвой, Линдхольм) – 24:25     1:2 Уолман (Ларкин, Рэймонд) – 33:01     2:2 Шьяро (Копп, Велено) – 36:42     2:3 Койл (Макэвой, Маршан) – 43:52     2:4 Дебраск (Фредерик, Макэвой) – 57:59     3:4 Комфер (Дебринкэт, Перрон) – 58:38 (pp)     3:5 Заха (Пастрняк, Линдхольм) – 59:36    
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