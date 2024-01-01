Вратарь «Торонто» Илья Самсонов прошёл процедуру драфта отказов

26-летний российский вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов прошёл процедуру драфта отказов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает журналист The Athletic Крис Джонстон.

Отметим, что вчера стало известно, что «Торонто» выставил российского вратаря на драфт отказов.

В нынешнем сезоне Самсонов принял участие в 15 матчах за «Торонто» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он одержал пять побед и продемонстрировал статистику в 86,2% отражённых бросков, пропуская в среднем 3,94 шайбы за игру. Всего в НХЛ на его счету 146 игр – 90,3% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,77.

Илья заключил контракт с «Торонто» в июле 2023 года сроком на один год с зарплатой в $ 3,55 млн за сезон. Это его второй сезон в составе «Мэйпл Лифс», ранее он выступал за «Вашингтон Кэпиталз» с 2019 по 2022 год.