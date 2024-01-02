«Мы не помогли ему обрести уверенность». Капитан «Торонто» Джон Таварес о Илье Самсонове

Капитан «Торонто Мэйпл Лифс» нападающий Джон Таварес высказался об отказе клуба от российского голкипера Ильи Самсонова.

Самсонов отправлен в фарм-клуб «кленовых листьев» «Торонто Марлис», выступающий в АХЛ.

«Мы сочувствуем Сэмми в том, как все прошло. И как команда, и как каждый по отдельности мы разочарованы тем, что во многих матчах просто не играли лучше и не помогли ему обрести уверенность и наладить игру. Потому что он очень хороший вратарь, очень талантливый, очень трудолюбивый, и мы любим его как товарища по команде, так что мы определенно сочувствуем ему», — приводит слова Тавареса официальный сайт «Торонто».

В нынешнем сезоне Самсонов принял участие в 15 матчах за «Торонто» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он одержал пять побед и продемонстрировал статистику в 86,2% отражённых бросков, пропуская в среднем 3,94 шайбы за игру. Всего в НХЛ на его счету 146 игр – 90,3% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,77.

В последних трёх матчах за «Мэйпл Лифс» российский голкипер пропускал не менее пяти шайб, за что получил в свой адрес много критики не только со стороны болельщиков и СМИ, но и главного тренера «Торонто» Шелдона Кифа.