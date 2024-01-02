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«Сиэтл» стал второй командой, обыгравшей действующего чемпиона НХЛ на открытом воздухе

«Сиэтл» стал второй командой, обыгравшей действующего чемпиона НХЛ на открытом воздухе
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В Сиэтле на открытом 47-тысячном стадионе «Ти-Мобайл Парк» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ в рамках «Зимней классики», в котором «Сиэтл Кракен» уверенно обыграл «Вегас Голден Найтс» (3:0).

Как сообщает пресс-служба НХЛ, «Сиэтл» стал всего второй командой в истории НХЛ, которой удалось обыграть действующего обладателя Кубка Стэнли в матче на открытом воздухе. В 2016 году подобным достижением отметилась «Миннесота Уайлд», которая в матче Стадионной серии нанесла крупное поражение «Чикаго Блэкхоукс» (6:1), который в 2015 году завоевал Кубок Стэнли.

В общей сложности «Вегас» был седьмым действующим обладателем Кубка Стэнли, принимавшим участие в матче на открытом воздухе в таком статусе. «Детройт Ред Уингз» (год проведения матча 2009), «Чикаго» (2014), «Лос-Анджелес Кингз» (2015), «Питтсбург Пингвинз» (2017) и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2022) одерживали победы.

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