Председатель правления словацкого клуба покинул пост из-за своего отношения к России

Председатель хоккейного совета «Дукла» из словацкого города Тренчин Милош Радоса объявил о своей отставке, сообщает Sports.cz. Его решение было принято всего через несколько дней после того, как клуб опубликовал на своём сайте заявление, в котором было сказано, что команда и её деятельность останутся аполитичными.

«Дукла» в соответствии со своими внутренними правилами должна решительно дистанцироваться от отдельных высказываний, которые могут быть истолкованы как противоречащие её амбициям и миссии, и заверяет своих партнёров и поклонников, что примет меры для строгого сохранения аполитичного характера своей деятельности», — сказано в сообщении клуба.

После этого заявления Радоса выступил с речью, касаемо позиции команды.

«Каждый человек, в том числе и я, вступает в новый год с новыми намерениями и желаниями. Моё решение — ограничить контакты с токсичными людьми или с теми, кто молча поддерживают токсичных людей. Я не могу продолжать слушать чушь об аполитичной природе спорта, а затем смотреть провокационные фотосессии этих людей с политическими представителями, которые публично заявляют о своей привязанности к действиям России», — написал Радоса на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).