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Нападающий СКА Глотов рассказал о главном разочаровании 2023 года

Нападающий СКА Глотов рассказал о главном разочаровании 2023 года
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Нападающий СКА Василий Глотов подвел итоги 2023 года для себя и армейского клуба в целом.

«Это точно прогрессивный год. Много хорошего. Естественно, запоминаем только хорошее. Делаем выводы по плохому. Улучшаем игру и идём вперёд.

Самое главное разочарование в этом году? Мы не выиграли Кубок Гагарина в прошлом сезоне. В 2024 году надо это исправлять. Самый положительный момент? Рождение сына! Самый лучший момент (улыбается)», — цитирует Глотова «ВсёПроСпорт».

В нынешнем сезоне Глотов сыграл 37 встреч, в которых забросил 12 шайб и отдал восемь результативных передач, набрав в общей сложности 20 очков.

Напомним, 2024-й год подопечные Романа Ротенберга начнут с домашней встречи с подмосковным «Витязем». Матч пройдёт 3 января, начало – в 17:00 мск.

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