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The Athletic оценил шансы «Вашингтона» и других клубов на выход в плей-офф

The Athletic оценил шансы «Вашингтона» и других клубов на выход в плей-офф
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Североамериканский портал The Athletic оценил шансы «Вашингтон Кэпиталз» и других клубов на остаток сезона. Портал выразил в процентах шанс выхода команд в плей-офф и финал Кубка Стэнли.

Так, согласно данным, 100-процентную вероятность на попадание в плей-офф имеет «Нью-Йорк Рейнджерс». Вероятность выхода команды в финал Кубка Стэнли оценивается в 16%, а победа — в 8%.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» получила 44% вероятности выхода в плей-офф, 2% — на проход в финал, 1% — на выигрыш Кубка Стэнли.

Вероятность возможного выхода «Вашингтон Кэпиталз» в плей-офф оценена в 14%, 1% — на проход команды до финала конференции.

Наивысшие шансы на победу в нынешнем сезоне имеют три команды — «Даллас Старз» (11%), «Эдмонтон Ойлерз» (10%) и «Бостон Брюинз» (10%).

Напомним, на данный момент «Вашингтон» имеет 40 очков и идёт восьмым на Востоке.

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