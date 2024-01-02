The Athletic назвал аспект игры «Вашингтона», который команде нужно улучшить в 2024 году

Журналист Эрик Духачек в статье на портале The Athletic заявил, что «Вашингтон Кэпиталз» в 2024 году стоит усилить игру в большинстве.

«Кэпиталз» прошли путь от третьего места по эффективности игры в большинстве в лиге в сезоне-2020/2021 до третьего места с конца в лиге по состоянию на четверг, демонстрируя показатель реализации большинства в 12,1 %. Учитывая, что Алекс Овечкин является бессменным лидером лиги по количеству голов в большинстве, это кажется странным. Но что ещё больше усугубляет проблему, так это отсутствие и/или упадок Ти Джея Оши, который в сезоне-2020/2021 фактически лидировал в команде с 13 голами в большинстве (у Овечкина было девять). Теоретически здоровый Оши с вернувшимся Овечкиным должен развернуть неудачное положение дел команды в данном аспекте», — сказано в статье.

Свой первый матч в 2024 календарном году «Вашингтон» проведёт на выезде – с «Питтсбург Пингвинз». Встреча пройдёт в ночь на среду, 3 января, её начало запланировано на 3:00 мск.