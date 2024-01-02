Экс-игрок сборной Казахстана: чтобы «Барысу» попасть в КГ, нужно выдать нереальную серию

Экс-нападающий сборной Казахстана Константин Савенков оценил шансы «Барыса» на попадание в розыгрыш Кубка Гагарина — 2024.

«Если „Барыс“ продолжит в этом ключе [последних матчей], то у команды будет всё хорошо. Да, чтобы попасть в плей-офф нужно выдать нереальную победную серию, но видно, что рисунок игры поменялся. Ребята слушают тренерскую установку и слышат её. При таком раскладе в дальнейшем будет позитивный рост», — приводит слова Савенкова Шайба.kz.

Напомним, в последних двух встречах 2023 года «Барыс» одержал победы над «Авангардом» и «Трактором» с одинаковым счётом 5:1. С 37 очками в активе казахстанский клуб занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.