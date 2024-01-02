Форвард минского «Динамо»: ощущение, будто у Кучерова появляется дополнительное время

Форвард минского «Динамо» Виталий Пинчук оценил игру российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

«За Кучеровым нравится наблюдать, все его движения интересные, как он замедляет игру, когда шайба к нему приходит. Он понимает, что делать. Ощущение, будто у него появляется дополнительное время. Это очень круто», — сказал Пинчук в интервью YouTube-каналу КХЛ.

В нынешнем сезоне на счету Кучерова 61 (26+35) очко в 37 играх. Второе место в гонке бомбардиров занимает нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон — 58 (19+39) очков в 37 матчах.

Ранее стало известно, что Никита Кучеров стал седьмым действующим игроком Национальной хоккейной лиги, кто набрал 120 и более очков за календарный год.