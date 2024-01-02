«Мы не ведёмся на провокации». Ротенберг — о словах Тардифа про отношения ФХР и ИИХФ

Первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на слова главы Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люка Тардифа, который заявил, что хорошие отношения у ФХР и ИИХФ будут тогда, когда Россия начнёт соблюдать правила федерации в отношении контрактов.

«Знаете, мы не ведёмся на провокации. Дружим с ИИХФ, да. То, как комментируют это представители международной федерации, — их право. Мне к этому нечего добавить. Если у них есть какие-то к нам вопросы, мы на них отвечаем, на уровне менеджеров и юристов такая работа ведётся. Мы дружим со всеми, открыты к диалогу, общаемся. Может, официально об этом никто не говорит, но мы в хороших отношениях с хоккейным сообществом», — приводит слова Ротенберга «РБ Спорт».

Напомним, по решению ИИХФ сборные России и Беларуси отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея. На турнирах запрещены государственные флаги и любая символика России и Беларуси. Вероятный допуск сборной России ИИХФ рассмотрит на саммите в марте 2024 года.