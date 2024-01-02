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Плющев: потолок зарплат ударил по лидерам нашего хоккея, приблизил их к массовке

Плющев: потолок зарплат ударил по лидерам нашего хоккея, приблизил их к массовке
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев выступил с критикой введения потолка зарплат в Континентальной хоккейной лиге.

«В прессе вижу много восторгов о непредсказуемости чемпионата, о выравнивании сил. Но давайте скажем честно – мы искусственно понизили температуру по больнице. Ударили потолком [зарплат] по лидерам нашего хоккея, приблизили их к массовке. Потолок зарплат работает против уровня нашего хоккея. А ведь в нашей истории мы всегда ориентировались именно на лидеров, тянулись за ними. Это закон развития нашего спорта», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

Напомним, пол заработных плат хоккеистов в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги составляет 315 млн рублей, потолок зарплат установлен на уровне 900 млн рублей.

Ранее Плющев заявил, что опытнейший главный тренер Зинэтула Билялетдинов не сможет наладить игру «Ак Барса» до конца регулярного чемпионата.

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