Гретцки: бейсбол очень помог мне в моей хоккейной карьере

Легендарный канадский хоккеист, рекордсмен всех времён по голам в НХЛ Уэйн Гретцки рассказал, что в молодости занимался бейсболом.

«Я немного играл на позиции шортстопа. В лучшем случае я был средним бейсболистом, но я обожал игру… Бейсбол очень помог мне в моей хоккейной карьере. Мышление и координация рук и глаз, которые нужны в бейсболе, только помогли и усовершенствовали меня в моей карьере хоккеиста», — сказал Гретцки в эфире NHL on TNT.

Напомним, единственный хоккеист, который в ближайшие годы может побить снайперский рекорд Гретцки — это российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который на данный момент отстаёт от великого канадца на 65 шайб.

Всего за карьеру в НХЛ Гретцки установил 61 рекорд.