Сергей Фёдоров побил рекорд Хартли по количеству игр у тренеров КХЛ за календарный год

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров установил новый рекорд Континентальной хоккейной лиги, проведя 96 матчей за 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Предыдущим рекордсменом был экс-тренер «Авангарда» Боб Хартли, который провёл 88 матчей в 2021 году. В том сезоне «ястребы» стали обладателями Кубка Гагарина, как и ЦСКА двумя годами позже.

Сергей Фёдоров дважды приводил армейский клуб к победе в Кубке Гагарина (2022, 2023) и дважды признавался лучшим тренером лиги (2022, 2023).

Напомним, в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги ЦСКА набрал 50 очков в 45 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В следующем матче ЦСКА сыграет дома со «Спартаком» 5 января в 17:30 мск.