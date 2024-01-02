The Athletic: «Тампе» нужно улучшать игру без Кучерова на льду

Журналистка Шайна Голдман в статье на портале The Athletic заявила, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» должна улучшить свою игру в отсутствие российского нападающего Никиты Кучерова на льду.

«Впервые за многие годы для «Лайтнинг» выход в плей-офф не гарантирован. Если они хотят добиться успеха, им нужно улучшить свою атаку при игре «5 на 5». По данным Hockey Viz, с участием Кучерова команда демонстрирует массу качественных атак, забивая 3,41 ожидаемых голов за 60 минут. Без него? Показатель падает до скромных 2,23.

Нет ничего плохого в том, чтобы иметь MVP в команде, но либо из-за изменений в составе, либо из-за изменений в стратегии «Лайтнинг» нужно улучшать игру без Кучерова на льду, если они хотят бороться за высокие места», — сказано в статье.