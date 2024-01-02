«Ощущение, что играл на катке на заднем дворе». Вратарь «Сиэтла» — о «Зимней классике»

Вратарь «Сиэтл Кракен» Джоуи Даккорд прокомментировал своё выступление в рамках «Зимней классики» с «Вегас Голден Найтс».

«Сегодня был особенный день для всех. Для нашей команды, для города, для хоккея сегодня был невероятный день, и я очень рад быть его частью… Это то, что я никогда не забуду, и, вероятно, это один из самых крутых дней в моей жизни. Честно говоря, у меня было ощущение, будто я был на катке на заднем дворе моего приятеля, это было так здорово», — приводит слова Даккорда сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в Сиэтле на открытом стадионе «Ти-Мобайл Парк» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ в рамках «Зимней классики», в котором «Сиэтл Кракен» уверенно обыграл «Вегас Голден Найтс» (3:0).