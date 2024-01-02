Плющев назвал слабое звено в КХЛ по итогам 2023 года

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в очередной раз подверг критике уровень судейства в Континентальной хоккейной лиге.

«К сожалению, судейство остаётся слабым звеном. Да, есть моменты с кадрами, со школой, но главная беда — управление судейством, как сейчас модно говорить, менеджмент. То есть проблема по большому счёту — рукотворная. Но раз из тура в тур, из месяца в месяц ничего не меняется, значит, делаем вывод, что это слабое звено кому-то нужно. Легко управлять негативчиком… Впрочем, говорить о нашем судействе — дурной тон», — сказал Плющев в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, Плющев с 13 февраля 2015 года по 13 июля 2016 года занимал пост главного арбитра Континентальной хоккейной лиги.

Ранее Владимир Плющев выступил с критикой введения потолка зарплат в Континентальной хоккейной лиге.