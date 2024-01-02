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«Респект игрокам и тренерам». В «Адмирале» отреагировали на ледовую тренировку 1 января

«Респект игрокам и тренерам». В «Адмирале» отреагировали на ледовую тренировку 1 января
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Спортивный директор «Адмирала» Павел Житков объяснил проведение ледовой тренировки 1 января 2024 года.

«Учитывая наш плотный игровой график: игры 29, 30 декабря и 3 января, а также принимая во внимание непростую логистику в Новосибирск, было принято решение о проведении тренировки 1 января 2024 года. Данный вопрос был согласован в соответствии с правовым регламентом КХЛ с игроками и тренерским штабом во главе с Леонидом Григорьевичем Тамбиевым. Все отнеслись к этой ситуации с пониманием, респект игрокам и тренерам», — сказал Житков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, в преддверии Нового года «Адмирал» проиграл две домашние спаренные игры с «Нефтехимиком» (3:4 и 2:5), при этом подопечные Леонида Тамбиева в обеих встречах вели в счёте. В турнирной таблице Восточной конференции КХЛ «Адмирал» располагается на последнем, 12-м месте, набрав 37 очков в 44 матчах.

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