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«В «Торонто» наступает паника». The Hockey Writers — об игре канадского клуба

«В «Торонто» наступает паника». The Hockey Writers — об игре канадского клуба
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Журналист Юджин Хелфрик в статье на сайте The Hockey Writers высказался об игре «Торонто Мэйпл Лифс» в последних матчах.

«В „Торонто“ наступает паника. Игра их вратарей снова является проблемой, и хотя команда забивает, они не делают этого достаточно часто, чтобы скрыть свои проблемы. Это отличная команда, когда дела идут хорошо, но в этом сезоне команда показала, что на льду она посредственна», — сказано в статье Хелфрика.

Напомним, в конце 2023 года канадский клуб выставил на драфт отказов российского голкипера Илью Самсонова, который принял участие в 15 матчах за «Торонто» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он одержал пять побед и продемонстрировал статистику в 86,2% отражённых бросков, пропуская в среднем 3,94 шайбы за игру.

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