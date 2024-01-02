«В «Торонто» наступает паника». The Hockey Writers — об игре канадского клуба

Журналист Юджин Хелфрик в статье на сайте The Hockey Writers высказался об игре «Торонто Мэйпл Лифс» в последних матчах.

«В „Торонто“ наступает паника. Игра их вратарей снова является проблемой, и хотя команда забивает, они не делают этого достаточно часто, чтобы скрыть свои проблемы. Это отличная команда, когда дела идут хорошо, но в этом сезоне команда показала, что на льду она посредственна», — сказано в статье Хелфрика.

Напомним, в конце 2023 года канадский клуб выставил на драфт отказов российского голкипера Илью Самсонова, который принял участие в 15 матчах за «Торонто» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он одержал пять побед и продемонстрировал статистику в 86,2% отражённых бросков, пропуская в среднем 3,94 шайбы за игру.