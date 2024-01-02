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«Праздники прошли в ускоренном режиме». СКА провёл первую тренировку в 2024 году

«Праздники прошли в ускоренном режиме». СКА провёл первую тренировку в 2024 году
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Пресс-служба СКА показала кадры с первой ледовой тренировки в 2024 году.

«Кто-то 2 января расправляется с остатками праздничного стола, кто-то просто отдыхает под новогодние фильмы.
Ну а мы – тренируемся! Новогодние праздники у команды прошли в ускоренном режиме, а сегодня мы уже собрались в хоккейном городе, отлично покатались и даже провели мини-турнир «3 на 3» (победил СКА, понятное дело)», — сказано в сообщении клуба.

Напомним, подопечные Романа Ротенберга, набрав 61 очко в 45 матчах, занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. В следующем матче СКА на домашнем льду сыграет с «Витязем» (3 января, начало – в 17:00 мск).

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