Третьяк — о результатах ЦСКА: команда ещё наберёт очки, всё покажет плей-офф

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк выразил мнение, что, несмотря на не самые хорошие результаты ЦСКА в текущем сезоне-2023/2024 КХЛ, армейский клуб показывает неплохую игру и должен раскрыться в полную силу в матчах плей-офф.

«Конечно, огорчает такое количество поражений. Но по игре, как я посмотрел, ЦСКА мощно играет. Не забивают, но игра интересная, открытая. Мне нравится такая игра, потому что в ЦСКА в закрытый хоккей никто не играет.

Команда ещё наберёт очки, состав нормальный. Всё ещё будет, всё покажет плей-офф. Будет необыкновенно интересно», — цитирует Третьяка ТАСС.

Напомним, в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги ЦСКА набрал 50 очков в 45 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В следующем матче ЦСКА сыграет дома со «Спартаком» 5 января в 17:30 мск.