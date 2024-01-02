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Плющев: когда вернёмся на международную арену, сразу почувствуем своё отставание

Плющев: когда вернёмся на международную арену, сразу почувствуем своё отставание
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что отсутствие международных матчей отрицательно влияет на уровень отечественного хоккея, и прокомментировал возобновление карьеры 40-летнего форварда «Спартака» Ильи Ковальчука.

«Есть какие-то просветы, проскакивает интересная молодёжь, пробиваются центры роста. Но пока не работает хоккейная система на уровне страны, о чём много раз говорил.

Пример Ильи Ковальчука здесь показательный – человек в 40 лет два сезона пропустил, вернулся и в первых двух матчах забросил по шайбе. Это ответ на многие искусственные восторги об уровне КХЛ. Сейчас мало кто это понимает. Но когда вернёмся на международную арену, сразу почувствуем своё отставание – как в судействе, так и в игре», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

Ранее Плющев назвал судейство слабым звеном в КХЛ по итогам 2023 года и выступил с критикой введения потолка зарплат в Континентальной хоккейной лиге.

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