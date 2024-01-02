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Маршессо — о поражении в «Зимней классике»: расстраивает, что запомнимся как лузеры

Маршессо — о поражении в «Зимней классике»: расстраивает, что запомнимся как лузеры
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Нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо остался разочарован итогом матча «Зимней классики» с «Сиэтлом». «Голден Найтс» уступили «Кракен» со счётом 0:3 в матче на открытом воздухе.

«Конечно, вчера мы провели день с семьёй, что было очень приятно, но мы навсегда запомнимся как лузеры этого матча. Безусловно, это действительно разочаровывает нас», — цитирует Маршессо пресс-служба лиги.

Это была вторая игра между двумя самыми молодыми франшизами НХЛ в нынешнем сезоне. В первой из них победу праздновали «рыцари» (4:1).

«Кракен» одержали пятую победу подряд, набрали 39 очков и занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Голден Найтс» уступили пятый раз в последних шести матчах, остались с 49 очками и идут третьими на Западе.

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