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В «Сочи» рассказали о состоянии травмированного вратаря Максима Третьяка

Пресс-служба «Сочи» рассказала о состоянии травмированных хоккеистов команды после первой ледовой тренировки команды в новом календарном году.

Повреждение голкипера Максима Третьяка, не позволившее ему продолжить игру с минским «Динамо», оказалось не слишком серьёзным, но вратарю потребуется время на полное восстановление.

Вратарь Никита Тулинов, дебютировавший в КХЛ 30 декабря в матче с минским «Динамо», как показало проведённое обследование, получил травму нижней части тела и будет внесён в список травмированных.

Нападающий Кирилл Рассказов получил травму нижней части тела по итогам матча с «Динамо» и внесён в список травмированных.

Нападающие Сергей Попов и Александр Перевалов в ближайшее время смогут принять участие в матчах сочинского клуба.