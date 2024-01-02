Видео курьёзного победного гола Чехии в ворота Канады за 11 секунд до конца 1/4 финала

В Гётеборге на стадионе «Скандинавиум» прошёл второй матч стадии 1/4 финала плей-офф 48-го молодёжного чемпионата мира под эгидой Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) между молодёжными сборными Канады и Чехии. Сенсационную победу в матче одержали чехи со счётом 3:2.

Сенсационную победу сборной Чехии принёс гол Якуба Штанцля за 11 секунд до конца третьего периода при равном счёте 2:2. Гол получился весьма курьёзным, ведь чешский нападающий отдавал передачу на дальнюю штангу, однако шайба рикошетом от защитника канадской сборной залетела в ближний угол ворот. Ассистентами в шайбе выступили Ондржей Бехер и Доминик Рымон.

ВИДЕО

Напомним, ранее в первом четвертьфинале сборная Финляндии обыграла сборную Словакии со счётом 4:3 в овертайме.