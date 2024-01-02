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Видео курьёзного победного гола Чехии в ворота Канады за 11 секунд до конца 1/4 финала

Видео курьёзного победного гола Чехии в ворота Канады за 11 секунд до конца 1/4 финала
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В Гётеборге на стадионе «Скандинавиум» прошёл второй матч стадии 1/4 финала плей-офф 48-го молодёжного чемпионата мира под эгидой Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) между молодёжными сборными Канады и Чехии. Сенсационную победу в матче одержали чехи со счётом 3:2.

U20 ЧМ-2024 . 1/4 финала
02 января 2024, вторник. 16:30 МСК
Канада U20
Окончен
2 : 3
Чехия U20
0:1 Штанцль (Рымон) – 07:51 (5x5)     0:2 Цибулька (Кулих) – 18:01 (5x5)     1:2 Вуд (Коуэн, Ягер) – 23:43 (5x5)     2:2 Фурлонг (Пойтрас) – 36:40 (5x5)     2:3 Штанцль (Бехер, Рымон) – 59:49 (5x5)    

Сенсационную победу сборной Чехии принёс гол Якуба Штанцля за 11 секунд до конца третьего периода при равном счёте 2:2. Гол получился весьма курьёзным, ведь чешский нападающий отдавал передачу на дальнюю штангу, однако шайба рикошетом от защитника канадской сборной залетела в ближний угол ворот. Ассистентами в шайбе выступили Ондржей Бехер и Доминик Рымон.

ВИДЕО

Напомним, ранее в первом четвертьфинале сборная Финляндии обыграла сборную Словакии со счётом 4:3 в овертайме.

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