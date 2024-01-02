Видеообзор сенсационной победы Чехии над Канадой в четвертьфинале МЧМ-2024

В Гётеборге на стадионе «Скандинавиум» прошёл второй матч стадии 1/4 финала плей-офф 48-го молодёжного чемпионата мира под эгидой Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) между молодёжными сборными Канады и Чехии. Сенсационную победу в матче одержали чехи со счётом 3:2.

Сенсационную победу сборной Чехии принёс курьёзный гол Якуба Штанцля за 11 секунд до конца третьего периода при равном счёте 2:2. Предлагаем посмотреть полный видеообзор прошедшего матча.

Права на видео принадлежат ИИХФ. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале.

Канада впервые с 2019 года не вышла в полуфинал молодёжного чемпионата мира. Тогда на стадии четвертьфинала канадская сборная уступила финнам со счётом 1:2 в овертайме.