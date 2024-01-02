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Эмоции игроков сборной Чехии после сенсационной победы над Канадой в 1/4 финала МЧМ

Эмоции игроков сборной Чехии после сенсационной победы над Канадой в 1/4 финала МЧМ
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В Гётеборге на стадионе «Скандинавиум» прошёл второй матч стадии 1/4 финала плей-офф 48-го молодёжного чемпионата мира под эгидой Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) между молодёжными сборными Канады и Чехии. Сенсационную победу в матче одержали чехи со счётом 3:2.

U20 ЧМ-2024 . 1/4 финала
02 января 2024, вторник. 16:30 МСК
Канада U20
Окончен
2 : 3
Чехия U20
0:1 Штанцль (Рымон) – 07:51 (5x5)     0:2 Цибулька (Кулих) – 18:01 (5x5)     1:2 Вуд (Коуэн, Ягер) – 23:43 (5x5)     2:2 Фурлонг (Пойтрас) – 36:40 (5x5)     2:3 Штанцль (Бехер, Рымон) – 59:49 (5x5)    

Чешские хоккеисты бурно выражали свои эмоции после сенсационной победы. Чехия вышла в полуфинал на третьем молодёжном чемпионате мира подряд.

На прошлогоднем МЧМ-2023 сборная Чехии проиграла Канаде в финале (2:3 ОТ). На МЧМ-2022 команда уступила Швеции (1:3) в матче за третье место. Перед этим сборная Чехии трижды подряд проигрывала на стадии четвертьфинала турнира.

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