Эмоции игроков сборной Чехии после сенсационной победы над Канадой в 1/4 финала МЧМ

В Гётеборге на стадионе «Скандинавиум» прошёл второй матч стадии 1/4 финала плей-офф 48-го молодёжного чемпионата мира под эгидой Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) между молодёжными сборными Канады и Чехии. Сенсационную победу в матче одержали чехи со счётом 3:2.

Чешские хоккеисты бурно выражали свои эмоции после сенсационной победы. Чехия вышла в полуфинал на третьем молодёжном чемпионате мира подряд.

На прошлогоднем МЧМ-2023 сборная Чехии проиграла Канаде в финале (2:3 ОТ). На МЧМ-2022 команда уступила Швеции (1:3) в матче за третье место. Перед этим сборная Чехии трижды подряд проигрывала на стадии четвертьфинала турнира.