Главный тренер «Миннесоты»: Капризов может вернуться раньше Густавссона

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс рассказал, как проходит восстановление травмированных игроков команды — форварда Кирилла Капризова и голкипера Филипа Густавссона.

«Джон Хайнс заявил, что Капризов может вернуться раньше Густавссона. Оба выбыли на одну-две недели. Всё будет зависеть от того, как Капризов отреагирует на лечение. Густавссон пройдёт МРТ», — написал журналист The Athletic Джо Смит в социальных сетях.

Напомним, россиянин получил повреждение нижней части тела в третьем периоде матча с «Виннипег Джетс» (2:3), контакт произошёл с защитником соперника Бренденом Диллоном.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Капризов принял участие в 34 матчах, в которых записал в свой актив 13 голов и 21 результативную передачу.