Главный тренер «Миннесоты»: Капризов может вернуться раньше Густавссона
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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс рассказал, как проходит восстановление травмированных игроков команды — форварда Кирилла Капризова и голкипера Филипа Густавссона.
«Джон Хайнс заявил, что Капризов может вернуться раньше Густавссона. Оба выбыли на одну-две недели. Всё будет зависеть от того, как Капризов отреагирует на лечение. Густавссон пройдёт МРТ», — написал журналист The Athletic Джо Смит в социальных сетях.
Напомним, россиянин получил повреждение нижней части тела в третьем периоде матча с «Виннипег Джетс» (2:3), контакт произошёл с защитником соперника Бренденом Диллоном.
В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Капризов принял участие в 34 матчах, в которых записал в свой актив 13 голов и 21 результативную передачу.
НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Фолиньо (Сперджен, Годро) – 18:07 1:1 Лаури (Эпплтон, Демело) – 22:08 2:1 Годро (Юханссон, Петан) – 43:56 (pp) 2:2 Наместников (Перфетти, Шмидт) – 44:52 (pp) 2:3 Тонинато – 47:32
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