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Главный тренер молодёжной сборной Чехии оценил сенсационную победу над сборной Канады

Главный тренер молодёжной сборной Чехии оценил сенсационную победу над сборной Канады
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Главный тренер молодёжной сборной Чехии Патрик Аугуста прокомментировал сенсационную победу в четвертьфинальном матче над сборной Канады на МЧМ-2024.

«Мы хорошо подготовились к игре. После пары стартовых смен ребята начали доверять друг другу во владении шайбой и создавать моменты. Мы провели идеальный первый период. Мы знали, что во втором периоде соперник бросится отыгрываться. Мы попали под давление канадцев, занервничали, отошли от своей игры и стали терять шайбу. Благодаря боевому духу и игре нашего вратаря смогли сохранить ничейный результат.

Я выражаю огромное уважение ребятам, это была очень непростая победа, которую у них уже никто не отнимет. Я поздравил их с победой и сказал, что турнир только начинается», — цитирует тренера Sport.cz.

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