Сборная США разгромила сборную Латвии и вышла в полуфинал МЧМ-2024
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На стадионе «Фрёлундаборг» (Гётеборг, Швеция) прошёл третий матч стадии 1/4 финала плей-офф 48-го молодёжного чемпионата мира под эгидой Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) между молодёжными сборными США и Латвии. Разгромную победу в матче одержали американцы со счётом 7:2.
U20 ЧМ-2024 . 1/4 финала
02 января 2024, вторник. 19:00 МСК
США U20
Окончен
7 : 2
Латвия U20
1:0 Фортескью (Мур) – 01:31 (5x5) 2:0 Перро (Кейси) – 11:42 (5x5) 2:1 Лочмелис – 13:50 (5x5) 3:1 Кейси (Снаггеруд, Финли) – 14:03 (5x5) 4:1 Макгроарти (Ховард, Бриндли) – 25:22 (5x4) 5:1 Смит (Перро, Леонард) – 36:00 (5x5) 6:1 Перро (Смит, Кейси) – 39:39 (5x5) 7:1 Мур – 46:34 (5x5) 7:2 Лочмелис (Фененко, Вилманис) – 52:48 (5x4)
Дублем отметился американский нападающий Гейб Перро. Ещё по шайбе забрасывали Дрю Фортескью, Шеймус Кейси, Рутгер Макгроарти, Уилл Смит и Оливер Мур. В составе латвийской сборной дублем отметился нападающий и капитан Данс Лочмелис.
Ранее в полуфинал прошли сборная Финляндии, обыгравшая словаков в овертайме со счётом 4:3, и сборная Чехии, сенсационно победившая сборную Канады благодаря голу за 11 секунд до конца матча.
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