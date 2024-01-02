Сборная США разгромила сборную Латвии и вышла в полуфинал МЧМ-2024

На стадионе «Фрёлундаборг» (Гётеборг, Швеция) прошёл третий матч стадии 1/4 финала плей-офф 48-го молодёжного чемпионата мира под эгидой Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) между молодёжными сборными США и Латвии. Разгромную победу в матче одержали американцы со счётом 7:2.

Дублем отметился американский нападающий Гейб Перро. Ещё по шайбе забрасывали Дрю Фортескью, Шеймус Кейси, Рутгер Макгроарти, Уилл Смит и Оливер Мур. В составе латвийской сборной дублем отметился нападающий и капитан Данс Лочмелис.

Ранее в полуфинал прошли сборная Финляндии, обыгравшая словаков в овертайме со счётом 4:3, и сборная Чехии, сенсационно победившая сборную Канады благодаря голу за 11 секунд до конца матча.