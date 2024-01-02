Нападающий Денис Гурьянов признан игроком недели в АХЛ

Нападающий клуба «Милуоки» Денис Гурьянов признан игроком недели в АХЛ. На счету россиянина три матча, в которых форвард набрал шесть очков — забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи.

Напомним, «Нэшвилл» отправил Гурьянова в АХЛ перед стартом текущего сезона-2023/2024 НХЛ. Отметим, в июле «хищники» подписали с 26-летним форвардом однолетнее соглашение на $ 850 тыс.

Гурьянов был задрафтован в 2015 году в первом раунде под общим 12-м номером клубом «Даллас Старз». Он провёл в стане «шерифов» семь лет, изредка играя за фарм-клуб в АХЛ — «Техас Старз». В 2023-м Гурьянов перешёл в «Монреаль Канадиенс». В минувшем сезоне нападающий принял участие в 66 матчах, в которых набрал 17 (7+10) очков.