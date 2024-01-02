Вратарь сборной Чехии — о победе над Канадой на МЧМ: такое случается нечасто

Вратарь молодёжной сборной Чехии Михаэль Грабал подвёл итоги победного матча четвертьфинала МЧМ-2024 со сборной Канады. Чешская сборная сенсационно одержала победу, забив решающий гол за 11 секунд до конца матча.

«Победа над Канадой – это здорово, такое случается нечасто. У них здесь было много болельщиков, они играли в отличный хоккей. Ближе к концу матча начала сказываться усталось, ведь это была пятая игра за восемь дней. Думаю, нам удалось с этим справиться, где-то повезло. Победный гол за 11 секунд до конца, такое случается примерно раз в два года.

Восстановление будет иметь важное значение. Играется много матчей подряд, турнир проходит быстро. На бумаге мы, вероятно, являемся аутсайдерами, но мы знаем, что можем победить любого. Уверенность и ясная голова будут важны», — цитирует вратаря Hokej.cz.