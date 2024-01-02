Российский нападающий «Провиденс» Георгий Меркулов признан игроком месяца в АХЛ

Российский нападающий «Провиденс» Георгий Меркулов был признан игроком месяца в АХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Российский нападающий провёл в декабре 12 матчей, в которых набрал 18 очков — забросил 10 шайб и отдал восемь результативных передач. Также Меркулов дебютировал в НХЛ за «Бостон» в конце прошедшего месяца.

23-летний Георгий Меркулов провёл 31 матч за «Провиденс» в сезоне-2023/2024. Россиянин забросил 14 шайб и оформил 16 результативных передач, набрав 30 очков. Всего форвард сыграл за «Провиденс» 106 матчей в АХЛ, забив в общей сложности 39 голов и отдав 51 результативную передачу (90 очков). Первоначально он был подписан «Бостоном» в качестве свободного агента в 2022 году.