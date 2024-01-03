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Швеция сломила сопротивление Швейцарии и стала последним полуфиналистом на МЧМ-2024

Швеция сломила сопротивление Швейцарии и стала последним полуфиналистом на МЧМ-2024
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В Гётеборге на стадионе «Скандинавиум» прошёл последний матч стадии 1/4 финала плей-офф 48-го молодёжного чемпионата мира под эгидой Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) между молодёжными сборными Швеции и Швейцарии. Победу в матче одержали шведы со счётом 3:2 в овертайме.

U20 ЧМ-2024 . 1/4 финала
02 января 2024, вторник. 21:30 МСК
Швеция U20
Окончен
3 : 2
ОТ
Швейцария U20
1:0 Стенберг (Хевелид, Петтерссон) – 01:34 (5x5)     2:0 Леккеримяки (Эгрен, Вальберг) – 18:00 (5x4)     2:1 Хорнеккер (Ребер) – 37:26 (5x5)     2:2 Майле (Вебер, Кристе) – 49:10 (5x5)     3:2 Сандин-Пелликка (Леккеримяки, Эстлунд) – 65:22 (5x4)    

Шведы открыли счёт уже на второй минуте матча, когда гол забил Отто Стенберг. «Тре Крунур» удалось удвоить преимущество ещё до конца первого периода — гол забил Йонатан Леккеримяки. Швейцарии удалось отыграть одну шайбу во втором периоде, когда гол забил Ян Хорнеккер. Неожиданно в середине третьего периода швейцарцы сравняли счёт благодаря голу Ника Майле. Победную шайбу в овертайме забросил Аксель Сандин-Пелликка.

Ранее участниками полуфинала стали сборные Финляндии, Чехии и США.

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