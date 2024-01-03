Швеция сломила сопротивление Швейцарии и стала последним полуфиналистом на МЧМ-2024

В Гётеборге на стадионе «Скандинавиум» прошёл последний матч стадии 1/4 финала плей-офф 48-го молодёжного чемпионата мира под эгидой Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) между молодёжными сборными Швеции и Швейцарии. Победу в матче одержали шведы со счётом 3:2 в овертайме.

Шведы открыли счёт уже на второй минуте матча, когда гол забил Отто Стенберг. «Тре Крунур» удалось удвоить преимущество ещё до конца первого периода — гол забил Йонатан Леккеримяки. Швейцарии удалось отыграть одну шайбу во втором периоде, когда гол забил Ян Хорнеккер. Неожиданно в середине третьего периода швейцарцы сравняли счёт благодаря голу Ника Майле. Победную шайбу в овертайме забросил Аксель Сандин-Пелликка.

Ранее участниками полуфинала стали сборные Финляндии, Чехии и США.