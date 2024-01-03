Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стали известны все полуфинальные пары на МЧМ-2024

Сегодня, 2 января, в Швеции завершились все четвертьфинальные матчи молодёжного чемпионата мира по хоккею. Таким образом, определились все полуфинальные пары турнира. Полуфинальные матчи пройдут 4 января.

В первой четвертьфинальной паре сборная Финляндии обыграла Словакию (4:3 ОТ). Вторым полуфиналистом турнира сенсационно стала сборная Чехии, обыгравшая канадцев (3:2). Третьим полуфиналистом уверенно стала сборная США, разгромившая Латвию (7:2). Последней в полуфинал попала сборная-хозяйка турнира Швеция, сломившая сопротивление Швейцарии (3:2 ОТ).

Пары 1/2 финала:

США – Финляндия;

Швеция – Чехия.

Занявшие последние места в группах Германия и Норвегия сыграют в утешительном раунде 4 января в 13:00 мск. Турнир завершится в пятницу, 5 января, когда пройдут матчи за третье место и финал.