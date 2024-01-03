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Александр Овечкин вышел на 45-е место по матчам в НХЛ

Александр Овечкин вышел на 45-е место по матчам в НХЛ
Александр Овечкин
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». После двух периодов гости впереди — 4:3.

В составе столичной команды заброшенной шайбой отметился её капитан российский нападающий Александр Овечкин. Этот матч стал для капитана «Вашингтона» Александра Овечкина 1382-м в НХЛ, благодаря чему 38-летний нападающий вышел на 45-е место в истории североамериканской лиги, повторив результат Тревора Линдена.

В матче с «Питтсбургом» Овечкин отметился заброшенной шайбой. Этот гол стал 830-м для россиянина за карьеру в НХЛ. Российский форвард сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки до 64 шайб. У великого канадца 894 взятия ворот за карьеру.

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