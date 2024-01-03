Сидни Кросби вышел на чистое 12-е место в зачёте бомбардиров всех времён в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». После двух периодов гости впереди — 4:3.

В составе хозяев заброшенной шайбой и результативной передачей отметился капитан команды Сидни Кросби. Таким образом, Кросби достиг отметки в 1540 очков за карьеру в лиге и обошёл в зачёте бомбардиров всех времён в НХЛ Джо Торнтона (1539). Теперь по этому показателю Кросби занимает чистое 12-е место в истории североамериканской лиги.

Ближайшей целью для Сидни является показатель Рэя Бурка (1579), топ-10 же замыкает Фил Эспозито (1590). Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (2857), а Кросби является лучшим бомбардиром НХЛ среди действующих хоккеистов лиги.