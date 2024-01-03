«Нэшвилл» всухую победил «Чикаго» на своём льду
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В ночь со 2 на 3 января мск на льду «Бриджстоун Арены» в американском Нэшвилле прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Нэшвилл Предаторз» обыграли «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 3:0.
Нападающий «Предаторз» Густав Нюквист открыл счёт на шестой минуте игры, и эта шайба долгое время оставалась единственной. Новые голы зрители увидели только в концовке встречи — на 56-й минуте центрфорвард Райан О'Райлли забросил вторую шайбу «Нэшвилла», а за 33 секунды до финальной сирены нападающий Люк Евангелиста поразил пустые ворота «Чикаго», установив окончательный результат.
Эта победа стала для «хищников» второй подряд. «Чёрные ястребы» потерпели третье кряду поражение, набрав в трёх последних играх одно очко.
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