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«Нэшвилл» всухую победил «Чикаго» на своём льду

«Нэшвилл» всухую победил «Чикаго» на своём льду
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В ночь со 2 на 3 января мск на льду «Бриджстоун Арены» в американском Нэшвилле прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Нэшвилл Предаторз» обыграли «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 3:0.

НХЛ Регулярный чемпионат. Календарь
НХЛ Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

Нападающий «Предаторз» Густав Нюквист открыл счёт на шестой минуте игры, и эта шайба долгое время оставалась единственной. Новые голы зрители увидели только в концовке встречи — на 56-й минуте центрфорвард Райан О'Райлли забросил вторую шайбу «Нэшвилла», а за 33 секунды до финальной сирены нападающий Люк Евангелиста поразил пустые ворота «Чикаго», установив окончательный результат.

Эта победа стала для «хищников» второй подряд. «Чёрные ястребы» потерпели третье кряду поражение, набрав в трёх последних играх одно очко.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2024, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Нюквист (Йози, О'Райлли) – 05:16 (pp)     2:0 О'Райлли (Форсберг, Нюквист) – 55:23 (pp)     3:0 Евангелиста (Шенн) – 59:27    
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