«Нэшвилл» всухую победил «Чикаго» на своём льду

В ночь со 2 на 3 января мск на льду «Бриджстоун Арены» в американском Нэшвилле прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Нэшвилл Предаторз» обыграли «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 3:0.

Нападающий «Предаторз» Густав Нюквист открыл счёт на шестой минуте игры, и эта шайба долгое время оставалась единственной. Новые голы зрители увидели только в концовке встречи — на 56-й минуте центрфорвард Райан О'Райлли забросил вторую шайбу «Нэшвилла», а за 33 секунды до финальной сирены нападающий Люк Евангелиста поразил пустые ворота «Чикаго», установив окончательный результат.

Эта победа стала для «хищников» второй подряд. «Чёрные ястребы» потерпели третье кряду поражение, набрав в трёх последних играх одно очко.